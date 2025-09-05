プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」と、サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA」のコラボモデルが、RTX 50シリーズ搭載機でホワイトカラー仕様にリニューアルされました。専用デザインの水冷ヘッドや赤いライティングを備え、ファンアイテムとしての特別感とゲーミングPCとしての実力を両立しています。今回は、そのGALLERIA×Crazy Raccoonコラボモデルを実際に試用し、外観からゲーム性能までをチェックしました。