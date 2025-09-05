4日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた田尾安志氏は、セ・リーグの2位・3位争いについて言及した。田尾氏は「ドラゴンズの5位も2位まで目指せますよね。どこもなかなか突き抜けない、そういう戦いですよね。本当になかなか連勝ができない4チームなので、なかなか難しいですよね」と話し、「タイガースが完璧に走っちゃったので、トップは狙わないですからね。2位、3位をどうとっ