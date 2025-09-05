セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『美女と野獣』ACT/CUTプレミアムフィギュア“ベル” を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『美女と野獣』ACT/CUTプレミアムフィギュア“ベル”  登場時期：2025年8月28日より順次サイズ：全長約14×16cm投入店舗：全国のゲームセンターなど キャラクターが最