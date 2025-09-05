島根県の益田広域消防本部は４日、後輩の２０歳代男性を暴行してけがをさせたなどとして、益田広域消防署の男性副士長（２９）を停職４か月の懲戒処分とし、消防士に降格したと発表した。いずれも４日付。発表によると、副士長は７月２６日午前、本部２階の会議室で、２３日に開かれた消防救助技術指導会のミーティングをチームの５人でしていた際、被害男性から「リーダーとして信頼できなくなった」などと言われたことに腹を