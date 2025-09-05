【ワシントン＝松本健太朗、田中宏幸】日米の関税合意を巡り、訪米中の赤沢経済再生相は４日（日本時間５日）、米商務省でラトニック商務長官と会談した。約５５００億ドル（８０兆円）の投資に関する覚書に署名した。