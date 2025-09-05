日本時間9月3日にドジャース傘下3Aで登板した佐々木朗希。予定の5イニングを投げたものの3安打4失点と、内容としてはピリッとしなかった。ロバーツ監督、佐々木朗希に厳しい言葉「今年から念願だったメジャーに挑戦している佐々木投手は、8先発して1勝1敗、防御率4.72という成績を残していましたが、5月14日に右肩インピンジメント症候群のため負傷者リスト入り。8月15日に実戦復帰しましたが、マイナーで4試合に登板して0勝2敗