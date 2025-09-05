米空軍嘉手納基地に掲揚された日の丸と星条旗＝2024年7月、沖縄県嘉手納町【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は4日、日本で米兵による性暴力事件が相次ぎ表面化したことを受け、国防総省の監察当局が在日米軍に対する調査を開始したと報じた。犯罪防止の取り組みを順守していたかどうかを検証するとしている。ブルームバーグによると、監察当局の高官は2日付の覚書で「日本人に対する罪を犯した軍人の職務遂行状況、訓練