静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」で、園児の河本千奈ちゃん（当時３歳）が通園バスに置き去りにされ熱射病で死亡した事件から５日で３年。遺族は３日、代理人弁護士を通じて心情をつづったコメントを発表し、事件後に自宅があった牧之原市内から転居したことを明らかにした。２０２２年９月５日朝、バスで通園していた千奈ちゃんは降りる順番が来るのを座席で待っていたのに、運転手らから降車を促されることなく、