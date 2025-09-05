ガールズグループNMIXXのソリュンが、非現実的な美貌で視線を独占した。【写真】ソリュン、K-POP界を揺るがした“驚愕の美貌”9月3日、ソウル江南（カンナム）区・清潭洞（チョンダムドン）で開催された、ラグジュアリーブランド「Burberry（バーバリー）」のイベントにソリュンが出席した。この日ソリュンは、ネイビーのチェック柄ジャケットに脚のラインにフィットしたグレーのスキニーパンツを合わせたキュートかつラグジュアリ