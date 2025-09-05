質感・居住性・安全装備が一新された新型「Tロック」独フォルクスワーゲンは2025年8月27日、スタイリッシュなクーペSUVとして日本でも人気の「T-Roc（Tロック）」をフルモデルチェンジし、第2世代モデルを世界初公開しました。新型は内外装の質感や居住性、安全装備を大幅に進化させています。フォルクスワーゲンのコンパクトSUV新型「Tロック」【画像】スタイリッシュでカッコいい！ 第2世代に進化したVW新型「Tロック」を画