「パイレーツ５−３ドジャース」（４日、ピッツバーグ）ドジャースが先制を許した。正捕手のスミスが右手にファウルチップを受けた影響で欠場となる中、新人捕手のラッシングがスネルの足を引っ張る形になってしまった。三回、先頭のレイノルズに中前打を許すと、ここからバッテリーエラー連発で一気に三塁へ走者を進めてしまった。ドジャースはまだ序盤ながら内野前進守備体系を採る中、二遊間を破られて先制点を失った。