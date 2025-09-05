「パイレーツ−ドジャース」（４日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で四球を選んだ。だが続くベッツが遊ゴロに倒れ、チームのタイムリー欠乏症を打破できなかった。２死からラッシングが右中間フェンス直撃の二塁打で出塁。得点圏に走者を置き、初球はカーブを見逃し、２球目のアウトローはしっかりと見極めた。３球目の低め変化球にも手を出さずバッティングカウントに。４球目の膝元スライダー