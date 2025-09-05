女子ゴルフで東京五輪金メダリストのネリー・コルダが４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。米国の鞄メーカー「ＴＵＭＩ」とタイアップしたモデルショットを公開した。ブラウンのワンピースにＴＵＭＩのバッグを合わせたスタイルは美しいビジネスウーマン。ネリー・コルダは「ゴルフは集中力、忍耐力、そして進化し続ける意志にあることを教えてくれました」とつづり、ツアーの遠征でも愛用している逸品だ。