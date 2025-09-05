HYBE（ハイブ）エンターテインメントのグローバルグループ「＆TEAM」が、K−POP本陣の韓国に乗り込む。3日に東京で開催された結成3周年イベントで「10月28日に韓国ミニアルバム『Back to Life』を発売します」と発表したことを、韓国メディアも報じた。これまで、日本原曲の韓国語バージョン舞台で韓国内音楽放送にスペシャル出演したことはあったが、正式な韓国アルバム活動は今回が初めてとなる。＆TEAMは「LUNE．（ルネ、公式フ