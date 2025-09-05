福岡管区気象台は5日午前6時4分、福岡地方に大雨注意報を発表した。福岡、北九州地方の強風と波浪、県内全域の雷注意報は継続。福岡地方では低い土地の浸水に、福岡、北九州地方では強風や高波に、福岡県では落雷にそれぞれ注意を呼びかけた。同8時17分、福岡地方の大雨注意報、同地方と北九州地方の強風注意報は解除した。