ブルペンで投球練習するドジャース・山本＝ピッツバーグ（共同）米大リーグ、ドジャースの山本由伸は6日午後7時5分（日本時間7日午前8時5分）開始の敵地オリオールズ戦、エンゼルスの菊池雄星は6日午後6時38分（同午前10時38分）開始の本拠地アスレチックス戦で先発すると4日、両球団が発表した。山本は中5日で12勝目を狙い、菊池は中4日で7勝目を目指す。（共同）