総務省が５日発表した７月の家計調査によると、１世帯（２人以上）あたりの消費支出は３０万５６９４円と、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比１・４％増だった。プラスは３か月連続だが、高騰が続くコメは２０・０％減となった。１０大項目のうち、５項目が増加した。自動車の購入費を含む「交通・通信」は１４・８％増と大幅に増えた。昨年の同じ時期に、認証不正問題で軽自動車の販売台数が低迷し、その反動で増えたと