厚生労働省は５日午前、７月の毎月勤労統計調査（速報）を発表した。物価の影響を考慮した労働者１人当たりの実質賃金は、前年同月比０・５％増で、７か月ぶりにプラスに転じた。給与の伸びに加え、夏のボーナスの支給額が増えたことなどが影響した。名目賃金である現金給与総額は同４・１％増の４１万９６６８円で、４３か月連続のプラスとなった。消費者物価指数は同３・６％上昇したが、名目賃金がそれを上回った形だ。主