台風１５号の接近に伴う大雨で土砂災害の恐れが高まったとして、横浜地方気象台は５日、横浜、川崎、相模原、横須賀、藤沢、平塚、厚木、小田原など神奈川県内の計３１市町村（午前８時現在）に大雨警報を発表した。横浜市などには洪水警報も出されている。土砂災害警戒区域など危険な傾斜地がない寒川、開成両町は土砂災害による大雨警報の対象外。大雨注意報が出されている。