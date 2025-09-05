本田真凜 (C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会 橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明がこのほど、都内の学校で行われた、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』学校プレミアに登壇した。この日会場に集まったのは中・高生約500人。事前に知らせられていなかったキャストの登場に悲鳴にも似た歓声が轟いた。本作から新たな“カラダ探し”に挑むこととなる新キャストの一