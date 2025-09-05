東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.98高値173.21安値172.46 174.06ハイブレイク 173.63抵抗2 173.31抵抗1 172.88ピボット 172.56支持1 172.13支持2 171.81ローブレイク ポンド円 終値199.47高値199.83安値198.78 200.99ハイブレイク 200.41抵抗2 199.94抵抗1 199.36ピボット 198.89支持1 198.31支持2 197.84ローブレイク