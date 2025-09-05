今年7月の「実質賃金」が発表され、7か月ぶりに前の年の同じ時期と比べてプラスになりました。厚生労働省が発表した毎月勤労統計の速報値によりますと、基本給や残業代、賞与などを合わせた今年7月の1人あたりの給与は、平均41万9668円で、前の年の同じ月と比べて4.1パーセント増え、43か月連続のプラスです。さらに物価の変動を反映させた実質賃金は、前の年の同じ月と比べて0.5パーセント増加となり、7か月ぶりに実質賃金が前年