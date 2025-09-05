厚生労働省が5日公表した7月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月から0.5％増え、7カ月ぶりのプラスに転じた。夏の賞与（ボーナス）が後押しした形だが、物価の上昇も高水準のため、プラスが続くかどうかは見通せない。