「広島０（降雨コールド）１ＤｅＮＡ」（４日、マツダスタジアム）若き左腕の奮闘は、降り続いた雨にかき消された。広島・高太一投手は６回途中までわずか１失点と堂々の投球も天候に翻弄（ほんろう）され、プロ初黒星。それでも「内容が悪い。（相手先発の）平良さんはしっかり投げ切れていたので、投手力の差が出たなと思います」と言い訳はしなかった。台風の接近により、試合前から大粒の雨がグラウンドに打ちつけていた