米ワシントンのユニオンステーションの入り口に集まった州兵/J.Scott Applewhite/AP（ＣＮＮ）米首都ワシントン（コロンビア特別区）のシュワルブ司法長官は４日、自治体トップの同意なくワシントンに州兵を派遣したのは違法だとして、トランプ政権を提訴した。通常、軍隊が警察として活動することは連邦法で禁じられているにもかかわらず、政権に命じられて派遣された州兵はパトロールや捜索、逮捕などを行っていると主張している