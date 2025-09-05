脚本家の荒井晴彦が監督を務め、綾野剛が主演する映画『星と月は天の穴』が、12月19日より全国公開されることが決まった。併せて、メインビジュアルが解禁となった。【写真】咲耶、田中麗奈、綾野剛が共演！出演者カット本作は、荒井が長年の念願だった吉行淳之介による芸術選奨文部大臣受賞作品を映画化した、R18の異色作。過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代小説家の日常を、