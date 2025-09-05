ウサギ、カエル、サルなどの動物が擬人化され、巻物に所狭しと躍動感あふれるタッチで描かれた国宝「鳥獣人物戯画（鳥獣戯画）」。日本画に詳しくなくても、その絵には見覚えがある人が多いでしょう。造幣局から、そんな国宝・鳥獣戯画の絵柄を使用した貨幣セットが発売されました。鳥獣戯画には甲・乙・丙・丁の4巻が存在しますが、今回発売された「国宝 鳥獣人物戯画 貨幣セット」は、甲・乙・丙・丁巻をシリーズの貨幣セットと