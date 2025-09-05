巨人―ヤクルト4日に岐阜・長良川球場で行われた巨人―ヤクルト戦の珍光景が話題になっている。中継局が実際の様子を映し「見たかったなあ」などの声が上がった。試合は村上宗隆が2本の本塁打を放つなどヤクルトが12-1と大量リード。珍光景が生まれたのは8回裏だった。巨人ブルペンでは内野手登録の増田大輝が肩を作っていた。背番号「0」は強めにキャッチボール。降りしきる雨の中、準備を進めていた。NPBではなかなか見な