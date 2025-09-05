タレントのpecoが、夫・りゅうちぇるさんとの出会いに繋がった自分らしい生き方の大切さについて語った。【映像】りゅうちぇるさんとの出会いに感謝するpeco9月4日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ぺえの10年来の友人であるpecoがゲストとして登場した。番組中、「彼氏いない歴4年の32歳女です