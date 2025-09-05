シンガポールで開幕した王座戦五番勝負は、藤井聡太七冠が伊藤匠叡王を破り、防衛に向け一歩前進しました。【映像】王座戦の様子同学年対決となった王座戦の第1局は4日、藤井七冠が66手で伊藤叡王を破り先勝しました。対局が行われたシンガポールには、日本からも多くの将棋ファンが大盤解説会に集まりました。「非常に激しい展開になって、一手一手がとても難しい将棋だったと思う」（藤井聡太七冠）「藤井七冠はいつも通り