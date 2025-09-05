気象台は、午前8時28分に、大雨警報（浸水害）を武豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・武豊町に発表 5日08:28時点西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■名古屋市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■一宮市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■半田市□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量3