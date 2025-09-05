自公政権が衆参両院で過半数割れに追いやられる中、野党第1党の立憲民主党は先の参院選で議席を伸ばせなかった。ジャーナリストの尾中香尚里さんは「消費減税を無理やり公約にねじこませるなど、党内に党の弱体化の要因となっている『超ベテラン議員』がいる」という――。写真＝iStock.com／kanzilyou※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kanzilyou■参院選で「敗北」した立憲民主党7月の参院選で22議席と、現有維持にとど