海苔市場は、国産が凶作や後継者不足を背景に約30年で4割縮小している一方、韓国海苔が世界規模でシェアを急拡大している。このまま国産海苔は日本の食卓から消えてしまうのか。ジャーナリストの座安あきのさんによる連載「巨人に挑む商人たち」。第3回は「韓国海苔に立ち向かう『風雅』の海苔」――。■韓国海苔が世界シェア70％を占めるまでに苦境にあるのは陸上のコメだけではない。海の国民食、海苔の歴史的な凶作が続いている