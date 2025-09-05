俳優の綾野剛（４３）が、映画「星と月は天の穴」（１２月１９日公開）に主演することが４日、分かった。「ヴァイブレータ」「共喰い」などでキネマ旬報脚本賞を歴代最多タイの５度受賞している脚本家の荒井晴彦氏が監督を務め、成人向けを示すレーティング「Ｒ１８」で芥川賞作家・吉行淳之介氏の同名小説を映像化する問題作。新鋭の咲耶（さくや、２５）が体当たりで相手役を務め、田中麗奈（４５）が娼婦役で共演を果たす。