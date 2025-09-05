そごう・西武は8月26日、西武池袋本店で「2026年おせちお披露目会」を開催した。同社は昨年より14日早く、9月4日から公式サイトで一部先行販売を開始し、店舗は10月1日から販売する。年々進む予約の早期化に対応し、広域発送が可能な冷凍おせちで帰省先や最寄りに店舗がない地域の需要も取り込む。ピエールエルメのスイーツおせち2026年の年末年始は最大9連休となる見込みで、多様な過ごし方が想定されることから、「愛しい笑顔と