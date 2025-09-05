モデルでタレントの藤田ニコル（27）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。テレビ番組出演時の「世代」をめぐる一部の声に対し、事情を説明した。藤田は4日午後8時すぎの更新で「令和世代に私がいる事で疑問持たれてすごいキレられてる方もいるけど番組が27歳までを令和にしてる軸で作ってるから私に言われても...」とつづった。藤田は特に番組名などは記していないが、4日午後7時から1時間放送されたフジテレビ系「ミュージックジ