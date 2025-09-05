甘くて柔らかく、とろけるような果肉とプチプチとした独特な食感が人気の「いちじく」。夏から秋にかけて旬を迎えるので、最近は店頭に並んでいるのをよく見かけますね。そのまま食べても美味しい果物ですが、相性の良い食材や調味料を組み合わせて、さらに美味しいスイーツやおかずに変身させてみるのもおすすめですよ。フレッシュさを生かしたスイーツレシピ3選無花果水羊羹出典：https://www.instagram.com小豆の代わりにいちじ