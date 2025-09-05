気になる女の子がいるけれど、「多分、その子からは友達にしか見られていない・・・。」と感じている人もいると思います。でも、そこであきらめてしまってはいけません。友達から恋人に発展することは珍しいことではないようです。ということで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんに、どんな瞬間に男友達を恋愛対象と意識し始めたのかを聞いてみました。【１】急に手を繋がれたとき「急に、グイッて手を引っ張られてドキド