【心理テスト】あなたの恋が叶いやすくなる行動Question.あなたはとある雑貨屋に立ち寄り、そこで「小さな箱」を見つけました。その箱の中には何か入っているようです。さて、あなたならこの箱をどう扱いますか？ A：そっと開けて、中身をじっと観察するB：匂いを嗅いでみるC：箱を振って音を確かめるD：中身は買ってからのお楽しみにする【診断結果】A：そっと開けて、中身をじっと観察する慎重派のあなたは、恋のチャンスを