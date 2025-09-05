"イップス”は「自分はならない」と思っていませんか？ 決して他人事ではなく、ゴルファーなら誰でもかかる。しかもゴルフを一生懸命やるほどかかりやすいんです！ なぜイップスにかかるのか、どんな症状が現れ、どうやって克服するのか。 それを事前に知ることが、イップス予防の最善策になります。 パット、ショットに加えアプローチでも発症 メンタルという言葉は逃げ道になる 「心因性の要素も