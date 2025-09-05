私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。しかし私は、横暴な義兄夫婦が大の苦手……！絶対に関わらないと決めて、あれから数年が経ちました。ある日私の友達から有名旅館の予約を譲ってもらえることになり、私たち家族は義両親を誘って総勢7名で行くことにしました。すると義父が「コウスケ家族とサナエも誘っておいたから」と