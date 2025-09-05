ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの秋の風物詩「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が、9月5日（金）からいよいよスタートする。「ハロウィーン・ホラー・ナイト」といえば、やっぱりゾンビ！今年は「ゾンビ・デ・ダンス」がKing Gnuとコラボレーションして一新されるなど開催前から大きな注目を集めているが、実はもう1つマニア的に熱いのが新アトラクション「ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜」。パーク