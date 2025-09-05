台風15号は、9月5日夕方にも静岡県に最も近づく見込みで、県内はこれから雨、風ともに強まることが予想されます。 【写真を見る】台風15号 5日夕方に静岡県に最接近か 雨、風さらに強まり線状降水帯発生の恐れも 台風15号は、5日未明に高知県に上陸し、東に進んでいて、夕方にも静岡県内に最も近づくとみられます。 県内は、降り始めからの雨量が、天城山で140.5ミリ、浜松市・熊で134.5ミリ、高根山125.5ミリを観測しました。