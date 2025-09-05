5日に開催予定だった江戸川ボートのヴィーナスシリーズ「Yes！銀座高須クリニック杯」4日目と、平和島ボートのG1「開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」の2日目は台風15号接近による水面状況悪化が予想されるため中止。6日に順延となった。江戸川は8日、平和島は10日に最終日が行われる。