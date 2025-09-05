赤沢経済再生担当大臣と、アメリカのラトニック商務長官が、5日、商務省内で合意に関する文書に署名しました。【映像】合意に関する文書冒頭、ラトニック商務長官は「トランプ大統領がこの歴史的な合意に至る大統領令に署名し、続いて赤沢大臣と私が二国間の覚書に署名することでこの手続きは完了します」と述べました。そのうえで今後、合意の枠組みに沿ったプロセスが始まるとし、署名式を行いました。（ANNニュース）