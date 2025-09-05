宮城県警は４日、県内の７０歳代自営業男性が約１億１３００万円の特殊詐欺被害に遭ったほか、県内の６０歳代会社役員女性も計約１億２０００万円のＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害に遭ったと発表した。いずれも今年の県内の特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害では最高額となった。県警によると、７０歳代男性の携帯電話には６月６日、総務省職員らを名乗る人物から「あなたの携帯がサイバー攻撃を受けている。被害拡大を