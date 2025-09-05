4日、パレスチナ自治区ガザの難民キャンプで食料配給を待つ子ども（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】国連人道問題調整室（OCHA）は4日、パレスチナ自治区ガザで近く新学期が始まるものの、70万人以上の子どもたちが教育を受けられないことになると発表した。イスラム組織ハマスに圧力をかけようと中心都市、ガザ市の制圧を目指すイスラエル軍は攻勢を継続し、市の40％を掌握したと主張。人道危機は悪化の一途をたどっている。