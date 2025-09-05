9月6日、19歳の誕生日に「成年式」を迎える秋篠宮家の長男・悠仁さまのキャンパスライフが公開された。黒いヘルメットをかぶり、早朝のキャンパスを自転車で移動される悠仁さま。宮内庁によると、筑波大学の生物学類で学ぶ悠仁さまは「基礎生物学実験」などの授業を履修し授業の合間に緑地に立ち寄って生き物の観察をするなど、豊かな自然の中でのキャンパスライフを楽しまれているという。また、「宿舎祭」では友人とともに模擬店