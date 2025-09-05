今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第115話が5日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、蘭子（河合優実）が柳井家に草吉（阿部サダヲ）を連れてくる。久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜）たち。そのころ、手嶌（眞栄田郷敦）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。1カ月後の8月15日。