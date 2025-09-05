前年から15パーセント成長し、今、注目されている市場があります。「フレグランス」つまり、香りの市場です。この、香りに特化した店が福岡市にオープンします。 福岡市中央区に5日、オープンする「CARTA福岡旗艦店」です。■森野里奈記者「中に入ると、ほのかに爽やかな香りがしています。」この店は「香り」をテーマにしていて、オーナーが材料や製造法にこだわった商品を扱っています。